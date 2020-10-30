Газификация Подмосковья достигла «экватора»

Газораспределительная компания Мособлгаз ввела в эксплуатацию 25-й газопровод, проложенный по программе губернатора региона «Развитие газификации Московской области до 2025 года». Голубое топливо централизовано пришло в деревню Парашино Талдомского городского округа.

Общая протяжённость трубопровода составляет около 2 километров. Это позволило создать условия для газификации свыше 100 жителей населённого пункта, отмечает «Радио 1».

На сегодня газопроводы проложены в 25 из 50 населенных пунктов. Таким образом, программа достигла экватора. В общей сложности доступ к газу получили до 7,5 тысяч человек. В течение года подключиться к газу на льготных условиях смогу 10 тысяч подмосковных жителей.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин сообщил, что власти продлят программу газификации региона еще на десять лет - до 2030 года. Она закроется только после 100% газификации.

