В центре Петропавловска-Камчатского сошла лавина

Снежная лавина сошла в центре Петропавловска-Камчатского. Об этом написал глава Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе стадиона «Спартак» на улице Набережной. Снежная масса оказалась на проезжей части.

«Движение на этом участке сейчас сильно затруднено. Спецтехника и оперативные службы уже направлены для расчистки территории и обеспечения безопасности жителей», — написал губернатор.

Пострадавших нет. Солодов призвал граждан быть внимательными, воздержаться от поездок на личных автомобилях и без крайней необходимости не выезжать из дома.

Ранее в Петропавловске-Камчатском пласт снега рухнул с крыши многоквартирного жилого дома и повредил припаркованный автомобиль, пишет 360.ru.

