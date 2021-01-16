В Петербурге запретили выходить на лёд

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал документ, по которому жителям запрещается выходить на лед водоемов в городе и области до 15 апреля. Об этом сообщает сайт администрации города.

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С 16 января по 15 апреля выход на ледовое покрытие рек и озер будет квалифицироваться как административное правонарушение. За соблюдением постановления будет следить городской Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Санкт-Петербургу отмечает, что в период с 1 января по 10 февраля 2020 года в регионе после выхода на лед утонули девять человек. Более 100 человек удалось спасти.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗапретЗимаСанкт-Петербург
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