В Петербурге запретили выходить на лёд

С 16 января по 15 апреля выход на ледовое покрытие рек и озер будет квалифицироваться как административное правонарушение. За соблюдением постановления будет следить городской Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Санкт-Петербургу отмечает, что в период с 1 января по 10 февраля 2020 года в регионе после выхода на лед утонули девять человек. Более 100 человек удалось спасти.

