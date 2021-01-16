В Петербурге запретили выходить на лёд
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал документ, по которому жителям запрещается выходить на лед водоемов в городе и области до 15 апреля. Об этом сообщает сайт администрации города.
С 16 января по 15 апреля выход на ледовое покрытие рек и озер будет квалифицироваться как административное правонарушение. За соблюдением постановления будет следить городской Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Санкт-Петербургу отмечает, что в период с 1 января по 10 февраля 2020 года в регионе после выхода на лед утонули девять человек. Более 100 человек удалось спасти.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 715 / сут.
Умерли
64 495+555 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 636 / сут.
- WhatsApp перенес обновление пользовательского соглашения на май
- Вице-президент США Пенс впервые после дебатов поговорил с Камалой Харрис
- Пушков: О выходе РФ из Договора по открытому небу больше всего сожалеют в США
- СМИ: Выборы президента Палестины пройдут в мае-июне
- AP: Прокуратура США назвала целью захвата Капитолия «убийство должностных лиц»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru