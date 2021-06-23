В Петербурге временно прекращена запись на вакцину «Ковивак»
В Санкт-Петербурге не хватило доз вакцины "Ковивак", поэтому запись на вакцинацию этим препаратом временно остановили. Об этом сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.
При этом во всех пунктах доступна вакцина "Спутник V" и "Эпиваккорона". На вакцину "Ковивак" временно образовалась очередь. В совете не смогли спрогнозировать дату поставок препарата.
По последним данным, в Петербурге прошли вакцинацию почти 812 тысяч человек. Запас вакцины составляет 140 тысяч комплектов доз.
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