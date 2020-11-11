В Петербурге расширили коронавирусные ограничения

Администрация Санкт-Петербурга приняла решение о расширении ограничительных мер в связи с всплеском коронавирусной инфекции. Постановление подписал губернатор северной столицы Александр Беглов.

Отныне любые мероприятия в городе с числом участников более 50 человек должны в обязательном порядке согласовываться с профильными органами исполнительной власти. Такой порядок пока будет действовать с 14 ноября по 15 января.

Кроме того, в Санкт-Петербурге прерывается работа кружков, секций и клубов. Исключение сделано для спортивных и образовательных программ, уточняет RT.

Также приняты дополнительные требования к допуску зрителей в театры и другие учреждения культуры, концертные залы и кинотеатры. Работодатели обязаны перевести сотрудников старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, на удалённый формат работы.

Ранее стало известно, что резерв коек для пациентов с COVID-19 в городе на Неве ужался до 7%. Как сообщил вице-губернатор Олег Эргашев, всего для больных не только коронавирусом, но и пневмониями в городе задействованы 11 120 коек.

По последним данным, в Петербурге выявили 74 485 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов. За последние сутки прирост составил 1 574 случая.

