В Петербурге признали незаконным строительство в Муринском парке

Строительство спортивного объекта в Муринском парке на севере города началось в 2018 году. Разрешение на строительство, полученное компанией "Анна Нова", многократно оспаривалось градозащитниками, которые подали в суд иски к властям города.

В прошлом году решение о выводе парковой земли из "зоны рекреации" также удалось признать незаконным, решение местных властей о смене категории данной территории было отменено. Вырубка деревьев в парке под спортивную арену была прекращена.

