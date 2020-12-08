В Петербурге признали незаконным строительство в Муринском парке

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконным выданное в 2018 году разрешение на строительство спортивного объекта в Муринском парке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

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Строительство спортивного объекта в Муринском парке на севере города началось в 2018 году. Разрешение на строительство, полученное компанией "Анна Нова", многократно оспаривалось градозащитниками, которые подали в суд иски к властям города.

В прошлом году решение о выводе парковой земли из "зоны рекреации" также удалось признать незаконным, решение местных властей о смене категории данной территории было отменено. Вырубка деревьев в парке под спортивную арену была прекращена.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтроительствоПаркиСанкт-Петербург
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