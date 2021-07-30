В Петербурге объявлена обязательная вакцинация 80% работников сферы услуг и чиновников
В Санкт-Петербурге введена обязательная вакцинация 80% работников сферы услуг, а также чиновников и сотрудников госпредприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Чиновники и сотрудники ресторанов, салонов красоты, фитнес-центров и кинотеатров должны привиться до 1 октября, врачи, учителя, соцработники, таксисты, водители автобусов, экскурсоводы, сотрудники отелей - до 15 октября.
Ранее в городе была объявлена обязательная вакцинация 65% чиновников и сотрудников госпредприятий.
Между тем со 2 августа в городе смягчаются антикоронавирусные ограничения. Снова смогут возобновить работу фудкорты и уличные аттракционы, передает RT. Ранее их работа временно была приостановлена из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. На фудкортах предписано обеспечить социальную дистанцию не менее четырех квадратных метра.
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