В Петербурге объявлена обязательная вакцинация 80% работников сферы услуг и чиновников

В Санкт-Петербурге введена обязательная вакцинация 80% работников сферы услуг, а также чиновников и сотрудников госпредприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Чиновники и сотрудники ресторанов, салонов красоты, фитнес-центров и кинотеатров должны привиться до 1 октября, врачи, учителя, соцработники, таксисты, водители автобусов, экскурсоводы, сотрудники отелей - до 15 октября.

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Ранее в городе была объявлена обязательная вакцинация 65% чиновников и сотрудников госпредприятий.

Между тем со 2 августа в городе смягчаются антикоронавирусные ограничения. Снова смогут возобновить работу фудкорты и уличные аттракционы, передает RT. Ранее их работа временно была приостановлена из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. На фудкортах предписано обеспечить социальную дистанцию не менее четырех квадратных метра.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияСанкт-Петербург
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