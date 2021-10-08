В Петербурге могут ввести ограничения из-за вялой вакцинации пенсионеров

Власти Санкт-Петербурга допускают, что придётся вводить дополнительные ограничения в связи с медленной вакцинацией пожилых людей. Об этом сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. При этом он отметил, что северная столица в целом входит в лидирующую группу регионов по темпу вакцинации последние три недели.

Однако доля жителей в возрасте старше 60 лет составляет в общей статистике прививочной кампании только 40%. По словам Лисовца, если граждан старшего возрасте не получиться убедить в необходимости вакцинации, придётся вводить какие-то ограничительные меры с целью исключить их контакты с потенциальными носителями коронавируса.

По последним данным, в Петербурге с начала пандемии выявлено 639 153 случая заражения, по этому показателю город на Неве занимает второе место среди регионов после Москвы. Выздоровели 593 040 человек, умер 22 321 пациент с COVID-19. Прирост инфицированных за последние сутки составил 2 501 случай.

