В Петербурге 31 декабря объявили выходным днем

Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение, которое устанавливает 31 декабря выходным днем. Рабочий день перенесен на субботу, 26 декабря, сообщают «Невские новости».

С 1 января елку придется ставить по-новому

В заявлении губернатора говорится, что год был трудным, людям надо дать возможность в новогодние праздники отдохнуть в кругу семьи. Он также призвал жителей встретить Новый год дома, отметив, что это самое безопасное.

Ранее в Ленинградской области решили 31 декабря сделать выходным днём для бюджетников, передает RT.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Новый ГодСанкт-Петербург
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры