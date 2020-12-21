В Петербурге 31 декабря объявили выходным днем
Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение, которое устанавливает 31 декабря выходным днем. Рабочий день перенесен на субботу, 26 декабря, сообщают «Невские новости».
В заявлении губернатора говорится, что год был трудным, людям надо дать возможность в новогодние праздники отдохнуть в кругу семьи. Он также призвал жителей встретить Новый год дома, отметив, что это самое безопасное.
Ранее в Ленинградской области решили 31 декабря сделать выходным днём для бюджетников, передает RT.
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