В Петербурге 31 декабря объявили выходным днем

В заявлении губернатора говорится, что год был трудным, людям надо дать возможность в новогодние праздники отдохнуть в кругу семьи. Он также призвал жителей встретить Новый год дома, отметив, что это самое безопасное.

Ранее в Ленинградской области решили 31 декабря сделать выходным днём для бюджетников, передает RT.



