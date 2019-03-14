Банк России: «Ипотечные каникулы» дадут уверенность и заемщику, и банку

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Алексей Чирков в эфире НСН рассказал, почему законопроект об ипотечных каникулах интересен заемщику и банкам.





проходитВ ее рамкахрассказал, что пауза в выплате кредита сыграет в плюс заемщику и банку.«В среднем ипотечный кредит берется на 15-20 лет, среднестатистических гражданин несколько раз за это время меняет работу. Законопроект дает уверенность заемщику в завтрашнем дне, если он окажется в ситуации без работы, то он может взять каникулы, в спокойном режиме найти работу и восстановить свою платежеспособность. От 70-90% граждан, которые в добровольном порядке договариваются с банком о реструктуризации, впоследствии входят в нормальный график. Такая передышка, как показывает практика, дает возможность чувствовать уверенность, банку ситуация также может быть выгодна, чтобы не начинать сложный способ взыскания задолженностей. Законопроект крайне важен, как с социальной точки зрения, так и с точки зрения управления кредитной организации», - сказал Чирков.