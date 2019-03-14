Четверг
14 марта
USD 65.59
EUR 74.02
Горячие новости

Банк России: «Ипотечные каникулы» дадут уверенность и заемщику, и банку

14 Марта 2019 в 12:54
Банк России: «Ипотечные каникулы» дадут уверенность и заемщику, и банку
Фото: Кирилл Назипов
Алексей Чирков в эфире НСН рассказал, почему законопроект об ипотечных каникулах интересен заемщику и банкам.


В  пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Ипотечные каникулы»: За людей или Против банков?». В ее рамках Начальник управления регулирования Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Алексей Чирков рассказал, что пауза в выплате кредита сыграет в плюс заемщику и банку.

«В среднем ипотечный кредит берется на 15-20 лет, среднестатистических гражданин несколько раз за это время меняет работу. Законопроект дает уверенность заемщику в завтрашнем дне, если он окажется в ситуации без работы, то он может взять каникулы, в спокойном режиме найти работу и восстановить свою платежеспособность. От 70-90% граждан, которые в добровольном порядке договариваются с банком о реструктуризации, впоследствии входят в нормальный график. Такая передышка, как показывает практика, дает возможность чувствовать уверенность, банку ситуация также может быть выгодна, чтобы не начинать сложный способ взыскания задолженностей. Законопроект крайне важен, как с социальной точки зрения, так и с точки зрения управления кредитной организации», - сказал Чирков.

Эксперт добавил, что законопроект является закреплением сложившейся лучшей практики.

Первый проект об «ипотечных каникулах» был внесен в Государственную думу 28 февраля. Он предполагает введение льготного периода сроком до шести месяцев, в рамках которого оказавшиеся в трудной жизненной ситуации смогут взять перерыв в выплате по ипотеке или платить меньше. Рассматривать такие обращения банки должны в течение пяти дней. 
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.