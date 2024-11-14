В отряд «БАРС-Брянск» вступили почти 600 добровольцев

Дебошира с ножом задержали в столичном метро

Три человека пострадали в результате столкновения автобуса со столбом на Алтуфьевском шоссе

Стоимость красной икры на прилавках Москвы и Подмосковья с начала года выросла почти на 16%

От Москвы до Салехарда запустят ещё один прямой авиарейс

Более 150 ящиков почты Деда Мороза установят в Москве и Подмосковье