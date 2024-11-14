В отряд «БАРС-Брянск» вступили почти 600 добровольцев

Около 600 человек вступили в добровольческий отряд «БАРС-Брянск». Об этом сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.

Губернатор напомнил, что в августе президент Владимир Путин поручил создать отряды «БАРС» в Белгородской, Брянской и Курской областях.

«Был сформирован руководящий состав, назначен командир отряда — Сергей Сергеевич Антошин, начался набор жителей региона, готовых служить в отряде... Сегодня эта работа продолжается, в отряд набрано уже почти 600 человек», — написал Богомаз в Telegram.

Кроме того, губернатор заявил, что ряд бойцов по собственному желанию вступили в беспилотный взвод «БАРСа». Добровольцы уже начали вести разведку на границе и наносить удары.

Между тем в Белгородской области в отряд «БАРС-Белгород» вступили заместители губернатора Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц, главы Губкинского и Новооскольского округов, Красногвардейского и Корочанского районов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДобровольцыБрянская Область

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