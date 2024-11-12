Главы двух районов Белгородской области вступили в отряд «Барс-Белгород»

Главы Корочанского района и Новооскольского округа Белгородской области вступили в добровольческое подразделение «Барс-Белгород». Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Очень уважаю решение наших настоящих мужчин из числа руководителей муниципальных образований, которые уже подписали или подписывают контракт с Министерством обороны... Сегодня глава Корочанского района Николай Васильевич Нестеров и глава Новооскольского округа Андрей Николаевич Гриднев приняли решение о подписании контракта», — написал губернатор в соцсети «ВКонтакте».

Как отметил Гладков, служба чиновников в рядах добровольцев — «совсем другой уровень ответственности, который перенесется на руководство муниципального образования». Губернатор выразил уверенность, что руководители станут более уверенными и ответственными в гражданской работе.

Отряд «Барс-Белгород» начали формировать в Белгородской области в сентябре для защиты региона, напоминает Ura.ru. В подразделение вступили в том числе заместители губернатора Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц, руководители Губкинского округа и Красногвардейского района Михаил Лобазнов и Галина Руденко.

