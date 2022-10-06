В Орловской области выполнили задачи по частичной мобилизации

Частичная мобилизация в Орловской области приостановлена. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Карелия выполнила план по частичной мобилизации

«Пока команд по линии Минобороны у нас нет... призыв на данный момент, на сегодняшний день не проводится», — указал Клычков.

По словам главы региона, задание по набору граждан в рамках мобилизации в области выполнено. Регион будет ждать дальнейших распоряжений Министерства обороны.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября, напоминает «Свободная пресса». Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в Вооруженные силы уже прибыли более 200 тысяч военнослужащих, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФПризывМобилизацияОрловская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры