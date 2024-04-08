В Оренбуржье нормализацию обстановки с паводками ожидают не раньше 25 апреля

Нормализацию обстановки с подтоплениями в Оренбургской области ожидают не ранее 25 апреля. Об этом заявил представитель главного управления МЧС по региону на селекторном совещании, передает ТАСС.

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«Нормализация обстановки в соответствии с прогнозом — не раньше 25 апреля», — указал представитель ведомства.

По его словам, наблюдается динамика роста уровня воды по большинству гидропостов на реках Урал, Сакмара, Илек. Кроме того, специалисты фиксируют увеличения площади разлива.

Ранее глава Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что прогнозируемый пик паводка в регионе придется на 10 апреля, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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