Власти Оренбуржья спрогнозировали подтопление еще двух тысяч домов
Паводок в Оренбургской области приближается к пиковым значениям, предупредила в понедельник, 8 апреля, пресс-служба правительства региона.
По данным властей, в предстоящие сутки уровень воды в реках Урал и Самара повысится в пределах от пяти до 40 сантиметров. В зоне риска находится 2003 жилых дома в 35 населенных пунктах, сообщила пресс-служба.
«Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 6 263 человека, в том числе 1519 детей», - уточнили в правительстве области.
Ранее газета «Известия» показала кадры разрушенной дамбы в Орске.
По состоянию на 8 апреля в Оренбургской области подтоплено более 10 тысяч домов. Наиболее тяжелая ситуация отмечается в Орске, где в пятницу прорвало дамбу. Из затопленных районов города эвакуировали свыше двух тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru