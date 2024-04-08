В Оренбургскую область направили военных для помощи пострадавшим от паводка

Отмечается, что в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения.

«Военнослужащие будут выполнять подвоз питьевой воды, грунта к поврежденной дамбе в районе города... участвовать в эвакуации местного населения в безопасные районы», — отметили в Минобороны.

По данным ведомства, в работах задействованы более 100 человек и 18 единиц спецтехники, в том числе бульдозеры и экскаваторы. Минобороны добавило, что военнослужащих привлекут к работам по укреплению береговой линии рек в Оренбуржье.

По данным регионального правительства, в Оренбургской области подтоплено 10 168 домов, 18 471 приусадебный участок, эвакуированы свыше 6,1 тысячи человек, пишет RT.

