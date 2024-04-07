Большая вода: В Оренбуржье объявлена ЧС федерального масштаба из-за паводка
В Оренбургской области ситуация с паводком усугубляется. Пока жертв, связанных с паводком, нет, заявили власти.
Паводок в Оренбургской области получил статус чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков.
Он объявил об этом во время заседания правительственной комиссии он в пострадавшей от паводка Оренбургской области. Куренков также предложил установить федеральный уровень реагирования на ситуацию.
«На территории области в 87 населенных пунктах и 13 садовых товариществах остаются затопленными более 6 тысяч жилых домов, 9 тысяч приусадебных участков и 40 низководных мостов. Эвакуировано более 4 тысяч человек, в том числе 885 детей», - цитирует главу МЧС России Александра Куренкова Telegram-канал ведомства.
Президент России Владимир Путин держит ситуацию в Оренбуржье на контроле. Он обсудил положение дел с главой МЧС Александром Куренковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Куренков сосредоточился на необходимости проведения качественного анализа событий и прогнозирования ситуации.
ПОТЕРИ
В Орске, который затопило после прорыва дамбы на реке Урал, оказались подтопленными 2 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков. Об этом заявили в МЧС РФ.
В воскресенье в пресс-службе правительства Оренбургской области рассказали, что смерти четырех человек, тела которых накануне обнаружили в подтопленном Орске, не связаны с паводковыми процессами, передает ТАСС.
«Ни один из этих четырех никак не связан с паводковыми процессами. Двое - сердечный приступ, один - самоубийство», – пояснили власти.
Также в пресс-службе регионального кабмина уточнили, что кроме 18 человек, обратившихся в медучреждения с кишечной инфекцией, других пострадавших по здоровью от паводка в Орске нет.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, санитарно-эпидемиологическая обстановка в Оренбургской области в настоящее время контролируемая. Об этом она заявила на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
Глава Роспотребнадзора отметила, что ситуация с заболеваемостью кишечными инфекциями в Оренбургской области находится на уровне средних значений. Воду в регионе обеззараживают – организовали хлорирование, усилили лабораторный контроль.
Кроме того, в Оренбургской области начали вакцинацию против вирусного гепатита А. Также создан запас антивирусной вакцины и противокорьевой.
«На сегодняшний день все меры, которые необходимы в этой ситуации, организованы и принимаются», – уточнила Попова.
Из-за паводка и снижения качества водопроводной воды в Орске резко вырос спрос на бутилированную.
«За последние несколько дней на прилавки поступило около 400 тонн воды по 1,5 и 5 литров. Согласен, этого не хватает, поэтому помогаем сетевикам с закупками. Собираем запасы на оптовых складах по всему Оренбуржью. В ближайшие дни магазины отправятся за водой в соседние регионы – Башкирию, Челябинскую область и другие», – рассказал на странице «ВКонтакте» глава Орска Василий Козупица.
ПВР
Накануне в затопленном после прорыва дамбы Орске было развернуто 12 пунктов временного размещения, еще четыре готовили к приему жителей. ПВР могут принять более 13 тысяч орчан. Об этом написал на своей странице в соцсети «В Контакте» мэр Орска Василий Козупица.
В Орске переселены в пункты временного размещения около 4000 человек. Такие данные сообщила в своем Telegram уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Более 4 000 орчан переселены в пункты временного размещения в Орске. У каждого есть спальное место, трехразовое горячее питание, вода, подвозится гуманитарная помощь», - написала Москалькова.
Все ПВР обеспечены предметами первой необходимости, лекарствами, водой и питанием.
Еще два новых пункта временного размещения для пострадавших от паводка более чем на 1700 человек в Орске открыли в двух школах.
«Один - в школе 53, на Медногорской, 39. Здесь готовы принять до 700 человек. Второй ПВР в ближайшие часы откроем в школе 38, на Беляева, 8. Вместимость до 1020 человек», – сообщил мэр Орска в соцсетях.
В Оренбургской области в пунктах временного размещения находятся более 500 человек, в том числе свыше 100 детей. Министр МЧС Александр Куренков посетил ПВР и побеседовал с жителями.
УЩЕРБ
Ущерб жилым домам в результате наводнения в Оренбургской области может составить более 21 миллиарда рублей. Об этом заявил в ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе замглавы Минстроя России Александр Ломакин.
«С учетом установленной Минстроем Российской Федерации стоимости 1 кв. м жилья предварительный объем средств на меры социальной поддержки граждан, чье жилье утрачено в результате чрезвычайной ситуации, может составить более 21 миллиарда рублей», — сказал Ломакин.
Пострадавшим жителям и тем, у кого оказались подтоплены дома, власти Оренбуржья выплатят пособия, в два раза больше, чем планировалось. Такое решение принял губернатор области Денис Паслер.
«Сегодняшняя паводковая ситуация бывает раз в 100 лет, подчёркивают специалисты», – отмечается на сайте официального портала Оренбургского правительства.
Глава Соцфонда Сергей Чирков дал поручение выполнить все выплаты, положенные населению, в установленные сроки.
«Пенсии и пособия будут выплачены в срок или уже выплачены досрочно. В районы, попавшие в зону подтопления, сотрудников почты доставляют лодки и вездеходы МЧС. Также сотрудники постоянно обмениваются информацией с муниципалитетами», - сообщили в правительстве Оренбургской области.
Информацию о выплате пенсий, пособий и иных мерах поддержки Соцфонда можно получить по телефону единого контакт-центра: 8 800 1000 001.
Также пострадавшим во время ЧС в Оренбургской области поможет Сбер. В рамках действующей программы банк поддержит клиентов в чрезвычайных ситуациях - заемщиков и застрахованных лиц. Пострадавшим реструктурируют кредиты. Выплаты получат застрахованные в «Сбер Страхование» и «Сбер Страхование Жизни».
Сбер при необходимости развернет в местах размещения мобильные офисы. По всем вопросам можно обращаться на круглосуточную горячую линию Сбера по номеру 900.
Весеннее половодье также фиксируется в Курганской области - в бассейне реки Тобол. Здесь уже действует группировка из 100 человек и 22 единиц техники от Уральского поисково-спасательного отряда и спасательного центра МЧС России. В Алтайском крае вода ушла из 400 домов, в Самарской области - с 800 садовых участков, стабилизируется ситуация и в Челябинской области, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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