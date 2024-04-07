Большая вода: В Оренбуржье объявлена ЧС федерального масштаба из-за паводка

Он объявил об этом во время заседания правительственной комиссии он в пострадавшей от паводка Оренбургской области. Куренков также предложил установить федеральный уровень реагирования на ситуацию.

«На территории области в 87 населенных пунктах и 13 садовых товариществах остаются затопленными более 6 тысяч жилых домов, 9 тысяч приусадебных участков и 40 низководных мостов. Эвакуировано более 4 тысяч человек, в том числе 885 детей», - цитирует главу МЧС России Александра Куренкова Telegram-канал ведомства.

Президент России Владимир Путин держит ситуацию в Оренбуржье на контроле. Он обсудил положение дел с главой МЧС Александром Куренковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Куренков сосредоточился на необходимости проведения качественного анализа событий и прогнозирования ситуации.

ПОТЕРИ

В Орске, который затопило после прорыва дамбы на реке Урал, оказались подтопленными 2 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков. Об этом заявили в МЧС РФ.