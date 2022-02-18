Депутат Водолацкий: Ростовская область справится с приемом эвакуируемых жителей Донбасса

Ростовская область справится с приемом жителей Донбасса, эвакуируемых на территорию региона. Об этом заявил депутат Госдумы от региона Виктор Водолацкий.

Взрыв, обстрел, эвакуация. Что творится на Донбассе?

По словам политика, регион справится с этой ситуацией также, как справился в 2014 году.

Ранее в пятницу главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию жителей на территорию России. Экстренные меры они объяснили тем, что, по оперативным данным, президент Украины в самое ближайшее время отдаст приказ о наступлении на республики Донбасса.

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ФОТО: Водолацкий
ТЕГИ:ДонбассРостовская Область
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