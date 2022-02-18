Депутат Водолацкий: Ростовская область справится с приемом эвакуируемых жителей Донбасса
Ростовская область справится с приемом жителей Донбасса, эвакуируемых на территорию региона. Об этом заявил депутат Госдумы от региона Виктор Водолацкий.
По словам политика, регион справится с этой ситуацией также, как справился в 2014 году.
Ранее в пятницу главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию жителей на территорию России. Экстренные меры они объяснили тем, что, по оперативным данным, президент Украины в самое ближайшее время отдаст приказ о наступлении на республики Донбасса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,0 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
344 тыс.+784 / сут.
Выздоровели
12,0 млн+198 тыс. / сут.
- Умер народный артист РФ Борис Невзоров
- Депутат Водолацкий: Ростовская область справится с приемом эвакуируемых жителей Донбасса
- Главком ВСУ заявил, что вариант наступления на Донбасс даже не рассматривается
- СМИ: В центре Донецка прогремел мощный взрыв
- Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей всем эвакуированным из Донбасса
- Макаревич рассказал, что с трудом терпит жизнь в России
- В Луганске и Донецке началась эвакуация мирных жителей в Россию
- Хоккеисты России вышли в финал Олимпиады, победив Швецию
- ДНР и ЛНР отвергли предложение Киева о проведении заседания контактной группы
- Киев опроверг данные о наступлении на Донбасс
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru