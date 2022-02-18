Депутат Водолацкий: Ростовская область справится с приемом эвакуируемых жителей Донбасса

По словам политика, регион справится с этой ситуацией также, как справился в 2014 году.

Ранее в пятницу главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию жителей на территорию России. Экстренные меры они объяснили тем, что, по оперативным данным, президент Украины в самое ближайшее время отдаст приказ о наступлении на республики Донбасса.

