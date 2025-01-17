На выплаты пострадавшим в Белгородской области направят еще 240 млн рублей
Еще более 240 млн рублей направят на единовременную материальную и финансовую помощь пострадавшим в Белгородской области. Об этом сообщило правительство России.
Дополнительные средства выделят из резервного фонда.
«Решение позволит оказать гражданам единовременную материальную помощь, а также выплатить компенсации в связи с полной или частичной потерей имущества первой необходимости», — подчеркнули в кабмине.
Правительство напомнило, что в прошлом году на помощь жителям Белгородской области направили почти 1,5 млрд рублей.
Ранее в кабмине пообещали выделить Курской области 900 млн рублей на приобретение модульных котельных, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru