На выплаты пострадавшим в Белгородской области направят еще 240 млн рублей

Еще более 240 млн рублей направят на единовременную материальную и финансовую помощь пострадавшим в Белгородской области. Об этом сообщило правительство России.

Дополнительные средства выделят из резервного фонда.

«Решение позволит оказать гражданам единовременную материальную помощь, а также выплатить компенсации в связи с полной или частичной потерей имущества первой необходимости», — подчеркнули в кабмине.

Правительство напомнило, что в прошлом году на помощь жителям Белгородской области направили почти 1,5 млрд рублей.

Ранее в кабмине пообещали выделить Курской области 900 млн рублей на приобретение модульных котельных, напоминает RT.

