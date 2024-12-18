В Омской области задержали экс-первого замминистра труда Добрых
Бывший первый замминистра труда и социального развития Омской области Сергей Добрых задержан по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщило управление Следственного комитета по региону.
Как отметили в ведомстве, бывшего чиновника задержали накануне.
По данным следствия, сотрудники Минтруда Омской области и директор омского дома-интерната за бюджетные средства приобрели автомобиль Haval Н9 за 3,3 млн рублей и передали его в управление другому социальному учреждению. Однако фактически машина досталась Добрых.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий группой лиц.
Ранее главу Минздрава Владимирской области Валерия Янина задержали по обвинению в присвоении и превышении полномочий.
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