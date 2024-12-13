СК сообщил о задержании главы Минздрава Владимирской области
Министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина задержали по обвинению в присвоении и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.
Отмечается, что против чиновника возбудили уголовное дело по статьям «Присвоение с использованием служебного положения в крупном размере» и «Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности».
«В период с 2021 года обвиняемый, являясь главным врачом Александровской районной больницы, необоснованно начислял подчиненным повышенные материальные выплаты, часть из которых они... передавали ему. После назначения на должность министра здравоохранения... в ноябре 2023 года он продолжил данную противоправную деятельность», — подчеркнули в Следкоме.
Янина задержали с поличным при получении денег 11 декабря. Следствие полагает, что чиновник получил таким образом более 400 тысяч рублей.
В больнице и по месту работы министра провели обыски. Янину предъявили обвинение, вопрос об избрании ему меры пресечения решается.
Ранее вице-губернатора Омской области, министра цифрового развития и связи региона Дениса Цуканова задержали и доставили в Москву, подробности дела не уточнялись, напоминает РЕН ТВ.
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