В Омской области контрактникам дополнительно выплатят по 150 тысяч рублей
Военнослужащим, которые заключили контракт с Минобороны в Омской области, дополнительно выплатят по 150 тысяч рублей. Об этом заявил врио главы региона Виталий Хоценко.
Гражданам будут выплачивать по 50 тысяч рублей в течение первых трех месяцев после подписания контракта.
«Это дополнительная выплата к 195 тысячам рублей, которые получают бойцы по решению Президента, и региональным 100 тысячам рублей», — написал Хоценко в своем Telegram-канале.
Нововведения коснутся военных, заключивших контракты с 1 марта текущего года.
Между тем губернатор Забайкальского края Александр Осипов анонсировал дополнительные выплаты от регионального правительства военнослужащим, уничтожившим военную технику производства стран НАТО во время специальной военной операции, пишет РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru