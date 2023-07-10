В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани скопились 1229 машин
Более 1200 транспортных средств скопились перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра по автодорогам о ситуации на автоподходах к переправе.
По данным на 09:00, в очереди к мосту со стороны Тамани находится 1229 транспортных средств.
«Время ожидания более пяти часов», — говорится в сообщении.
При этом затруднений в движении со стороны Керчи нет.
В 08:00 понедельника в очереди из Тамани находились около 850 машин, отмечает «Свободная пресса».
Накануне количество досмотровых постов на въездах на Крымский мост увеличили для устранения пробок, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru