В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани скопились 1229 машин

По данным на 09:00, в очереди к мосту со стороны Тамани находится 1229 транспортных средств.

«Время ожидания более пяти часов», — говорится в сообщении.

При этом затруднений в движении со стороны Керчи нет.

В 08:00 понедельника в очереди из Тамани находились около 850 машин, отмечает «Свободная пресса».

Накануне количество досмотровых постов на въездах на Крымский мост увеличили для устранения пробок, пишет RT.

