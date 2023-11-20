В Новосибирской области 40 тысяч человек остались без света из-за непогоды

По его словам, из-за комплекса неблагоприятных метеоявлений в Бердске и 16 районах области зафиксировано нарушение электроснабжения.

«Из 137 населенных пунктов под отключение попало около 14 тыс. жилых домов с населением около 40 тыс. человек, 79 социально значимых объектов. Аварийно-восстановительные работы продолжаются», — цитирует Лебедева ТАСС.

В шести районах региона произошло повреждение кровель 11 объектов, в том числе 7 социально значимых. Кроме того, в двух районах из-за осадков приостановили автобусное сообщение с 10 населенными пунктами.

Ранее на Сибирь обрушился ураган, который стал мощнейшим за последние полвека, пишет «Свободная пресса». Сложные погодные условия зафиксировали в том числе в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях, в Алтайском и Красноярском краях.

