В Новосибирской области 40 тысяч человек остались без света из-за непогоды
Около 40 тысяч потребителей в 137 населенных пунктах остались без электроснабжения из-за последствий непогоды в Новосибирской области. Об этом заявил первый заместитель начальника регионального ГУ МЧС Евгений Лебедев.
По его словам, из-за комплекса неблагоприятных метеоявлений в Бердске и 16 районах области зафиксировано нарушение электроснабжения.
«Из 137 населенных пунктов под отключение попало около 14 тыс. жилых домов с населением около 40 тыс. человек, 79 социально значимых объектов. Аварийно-восстановительные работы продолжаются», — цитирует Лебедева ТАСС.
В шести районах региона произошло повреждение кровель 11 объектов, в том числе 7 социально значимых. Кроме того, в двух районах из-за осадков приостановили автобусное сообщение с 10 населенными пунктами.
Ранее на Сибирь обрушился ураган, который стал мощнейшим за последние полвека, пишет «Свободная пресса». Сложные погодные условия зафиксировали в том числе в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях, в Алтайском и Красноярском краях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru