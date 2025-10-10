В Новосибирске завели дело после наезда авто на остановку с людьми

Уголовное дело возбудили против молодого человека, наехавшего на автомобиле каршеринга на остановку в Новосибирске. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

«Следователем... возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя», — указано в сообщении.

Молодого человека обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее каршеринговая машина выехала на тротуар и врезалась в группу людей, которые ожидали транспорт на остановке. В результате пострадали шесть человек, пишет 360.ru. Правоохранители установили, что авто управлял мужчина без водительского удостоверения, его задержали на месте.

