В Новосибирске судебные приставы арестовали 50 ячеек в стене скорби колумбария
Судебные приставы арестовали 50 ячеек в колумбарии стен скорби и печали в Новосибирске за неоплаченные налоговые долги организации из сферы похоронного дела. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Новосибирской области.
По данным ведомства, приставам передали 17 исполнительных листов по взысканию налогов. Частично организация-должник погасила долг, при этом остаток задолженности составил 976 тысяч рублей. Директор ритуальной компании сообщила, что «денег нет, так как ячейки плохо продаются». Данные кредитных организаций доказали, что транзакций по счетам должника не проходило.
«Из имущества есть бетонные ниши скорби, предназначенные для урн с прахом. Судебные приставы-исполнители установили местонахождение имущества ... на территории Новосибирского крематория. На месте составили акт о наложении ареста на 50 ниш скорби», — заявили в ФССП.
Ячейки опечатали. Если компания не погасит налоговый долг в ближайшее время, документы с имуществом передадут в специализированную организацию для продажи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru