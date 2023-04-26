В Новосибирске отменили прямые выборы мэра
Совет депутатов Новосибирска внес в устав города изменения, касающиеся отмены прямых выборов мэра и лишения полномочий депутатов, отсутствующих более полугода. Об этом сообщает РИА Новости.
Решение было принято сразу в двух чтениях. За изменения проголосовали 38 депутатов, шесть выступили против.
Теперь глава Новосибирска и наукограда Кольцово будет избираться депутатами из числа представленных конкурсной комиссией кандидатов по итогам конкурса. Срок полномочий градоначальника — пять лет. Нововведения вступят в силу по истечении полномочий нынешних глав муниципалитетов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru