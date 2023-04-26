В Новосибирске отменили прямые выборы мэра

Решение было принято сразу в двух чтениях. За изменения проголосовали 38 депутатов, шесть выступили против.

Теперь глава Новосибирска и наукограда Кольцово будет избираться депутатами из числа представленных конкурсной комиссией кандидатов по итогам конкурса. Срок полномочий градоначальника — пять лет. Нововведения вступят в силу по истечении полномочий нынешних глав муниципалитетов.



