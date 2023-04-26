В Новосибирске отменили прямые выборы мэра

Совет депутатов Новосибирска внес в устав города изменения, касающиеся отмены прямых выборов мэра и лишения полномочий депутатов, отсутствующих более полугода. Об этом сообщает РИА Новости.

Томск отменил прямые выборы мэра

Решение было принято сразу в двух чтениях. За изменения проголосовали 38 депутатов, шесть выступили против.

Теперь глава Новосибирска и наукограда Кольцово будет избираться депутатами из числа представленных конкурсной комиссией кандидатов по итогам конкурса. Срок полномочий градоначальника — пять лет. Нововведения вступят в силу по истечении полномочий нынешних глав муниципалитетов.

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ФОТО: РИА Новости
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