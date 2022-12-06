Томск отменил прямые выборы мэра
Гордума Томска во вторник, 6 декабря, большинством голосов отменила прямые выборы мэра. Поправки внесены в устав города. «За» проголосовали 25 депутатов, против – четверо, еще трое воздержались. Таким образом, решение было принято большинством голосов.
Ранее законодательная дума Томской области приняла решение об отмене прямых выборов мэра Томска. Теперь мэра будут выбирать не жители прямым голосованием, а городские депутаты из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Избирать мэра Томска будут «квалифицированным большинством голосов», то есть двумя третями, передает РИА Новости. Выборы будут проходить тайным голосованием.
В большинстве российских городов мэра уже выбирают специальные конкурсные комиссии. Прямые выборы в городах-столицах регионов России, за исключение городов федерального значения - Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, остались в Новосибирске, Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ.
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