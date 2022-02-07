В Новосибирске отменили голосование за новогодний талисман города

Власти Новосибирска остановили голосование за новогодний талисман города. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

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Ранее Новосибирский зоопарк предложил мэрии выбрать талисман новогодней столицы России, которой город станет в 2022-2023 году. Власти организовали на сайте городской администрации голосование, в котором участвовали орангутан Бату, манул Айша, амурский тигр Макс, снежный барс Саян и белый медвежонок Шилка. Орангутан занимал последнее место на «выборах зверей», однако активисты и новосибирцы начали активно голосовать за Бату, и вскоре он обогнал конкурентов. Однако позже в голосовании появились новые лидеры, и горожане возмутились, предположив, что голоса «накрутили». По данным СМИ, аппарат полпреда президента в Сибири якобы попросил мэрию не допустить, чтобы символом города стал орангутан, пишет Газета.ру.

«Дорогие друзья! По просьбе зоопарка мы приняли решение остановить опрос. Все комментарии завтра», — написала Терешкова в сторис в Instagram.

В свою очередь, городской зоопарк сообщил, что попросил остановить голосование, так как «животные стали участниками фарса, который организовали люди», а опрос «используется в целях, далеких от выбора символа праздничного Новосибирска». В учреждении подчеркнули, что зоопарк «не заинтересован в таком внимании к питомцам», пишет РИА ФАН. При этом в зоопарке отметили, что его двери открыты для посетителей «разных политических взглядов».

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ФОТО: www.zoonovosib.ru
ТЕГИ:ГолосованиеЖивотныеЗоопаркНовосибирск
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