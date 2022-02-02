В Нью-Джерси отменили День сурка из-за кончины животного
В американском Нью-Джерси отменили День сурка из-за смерти самого животного Миллтона Мела, предсказывающего приход весны в этом штате. Об этом сообщает People.
Отмечается, что сурок скончался в воскресенье, 30 января.
На официальной странице сурка в соцсетях говорится, что его смерть не стала большим шоком, потому что продолжительность жизнь этих зверей составляет всего три года. Однако Мел ушел в то время, когда все его сородичи еще находятся в зимней спячке, поэтому замены найти не удастся.
Организаторы добавили, что мероприятие, традиционно проходящее 2 февраля в Нью-Джерси, когда сурок выходит из норы и «прогнозирует» приход весны, не сможет состояться еще и потому, что власти округа не выделили из-за пандемии снегоуборочную машину.
В следующий раз планируется, что место Мела займет новый сурок.
В День сурка, который отмечающийся в США 2 февраля, животное должно выйти из норы: если оно увидит свою тень, зима продлится еще шесть недель, если не увидит — весна наступит раньше.
Главный сурок-предсказатель Фил живет в Панксатони, штат Пенсильвания. Именно он в этом году и будет предсказывать весну.
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