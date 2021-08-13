Керчь снова затопило
Несколько центральных улиц в Керчи перекрыты из-за подтоплений, которые произошли после сильных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В зоне подтопления оказались стадион, рынок и рыбоконсервный завода. Из-за осадков временно не работает электротранспорт. Администрация города рекомендовала жителям воздержаться от поездок на личном автотранспорте.
Ливень прошел в Керчи вечером в четверг, он продолжался ночью. При этом синоптики прогнозируют, что сильные дожди, гроза, крупный град и шквалистый ветер на востоке полуострова будут и в пятницу.
Сейчас в городе продолжается ликвидации последствий подтопления. На помощь в город отправлены специалисты и техника Донского спасательного центра МЧС России.
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