Керчь снова затопило

Несколько центральных улиц в Керчи перекрыты из-за подтоплений, которые произошли после сильных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В зоне подтопления оказались стадион, рынок и рыбоконсервный завода. Из-за осадков временно не работает электротранспорт. Администрация города рекомендовала жителям воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

Ливень прошел в Керчи вечером в четверг, он продолжался ночью. При этом синоптики прогнозируют, что сильные дожди, гроза, крупный град и шквалистый ветер на востоке полуострова будут и в пятницу.

Сейчас в городе продолжается ликвидации последствий подтопления. На помощь в город отправлены специалисты и техника Донского спасательного центра МЧС России.

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Фото: керчь-город.рф
ТЕГИ:ДождиКерчь
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