Керчь снова затопило

Несколько центральных улиц в Керчи перекрыты из-за подтоплений, которые произошли после сильных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В зоне подтопления оказались стадион, рынок и рыбоконсервный завода. Из-за осадков временно не работает электротранспорт. Администрация города рекомендовала жителям воздержаться от поездок на личном автотранспорте.