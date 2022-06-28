В Новороссийске частично ввели режим ЧС из-за фугаса времен ВОВ
Режим чрезвычайной ситуации ввели частично на территории Новороссийска из-за обнаружения фугаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает администрация города.
Снаряд обнаружили в зоне безопасности выносного причального устройства КТК-2 морского терминала. По данным местных властей, фугас — «глубоководный минный защитник модификации 1943 года». его диаметр — 770 миллиметров, вес — 8,8 килограмма. Планируется, что находку уничтожат на месте обнаружения в период с 06:00 часов до 17:00 часов 29 и 30 июня, пишет RT.
Режим ЧС будет действовать на береговой линии в одном из районов Новороссийска, территорию в опасной зоне оцепят, отмечает телеканал «360».
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