СМИ: в воинской части под Владимиром взорвался снаряд
22 июня 202213:26
Снаяряд сдетонировал в воинской части под Владимиром, сообщает Telegram-канал «112».
По информации канала, инцидент произошёл в складском помещении. В результате взрыва четыре человека погибли, ещё четверо пострадали, один из пострадавших был госпитализирован.
Ранее более 20 человек пострадали в результате взрывов на складе боеприпасов в Скопинском районе Рязанской области, сообщает RT.
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22 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru