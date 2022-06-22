СМИ: в воинской части под Владимиром взорвался снаряд

Снаяряд сдетонировал в воинской части под Владимиром, сообщает Telegram-канал «112».

Один человек погиб при взрыве в воинской части под Хабаровском

По информации канала, инцидент произошёл в складском помещении. В результате взрыва четыре человека погибли, ещё четверо пострадали, один из пострадавших был госпитализирован.

Ранее более 20 человек пострадали в результате взрывов на складе боеприпасов в Скопинском районе Рязанской области, сообщает RT.

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ФОТО: скрин t.me/bazabazon
ТЕГИ:ПогибшиеРоссийская АрмияВзрыв
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