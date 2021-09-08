В Норильске завершились учения МЧС, в ходе которых погиб Зиничев
Часть двухдневных арктических учений МЧС России, проходившая в районе города Норильска Красноярского края, завершилась. Об этом сообщает ТАСС.
Учения закончились после пленарного заседания, которое состоялось в городском музее. Отмечается, что в конце заседания появилась информация о гибели главы МЧС России Евгения Зиничева.
Межведомственные опытно-исследовательские учения, организованные МЧС РФ, прошли 7-8 сентября в семи регионах, расположенных в арктической зоне России.
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске. В ведомстве сообщили, что он погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника.
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