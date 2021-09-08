Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске. Об этом сообщает МЧС РФ. В ведомстве уточнили, что он погиб при исполнении служебного долга, спасая человека на межведомственных учениях.
Во вторник, 7 сентября, в Дудинке глава МЧС России Зиничев дал старт масштабным межведомственным опытно-исследовательским учениям в Арктике. В мероприятии задействованы семь регионов – от Мурманской области до Чукотского автономного округа. Планировалось, что в арктических условиях, на воде и земле, шесть тысяч специалистов отработают сценарии ликвидации возможных ЧС и решат почти 100 опытно-исследовательских задач. Анонсировалось, что будет апробировано 47 новых образцов техники, экипировки и методологий.
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