В Нижнем Новгороде началось строительство первого тоннеля метро по федеральной программе

В Нижнем Новгороде началось строительство первого тоннеля метро по программе «Инфраструктурное меню». ГК «Моспроект-3» приступила к работе, старт комплексу «Владимир» дали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор холдинга «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Это первая в России тоннелепроходка метро по федеральной программе «Инфраструктурное меню», поддержанной президентом Владимиром Путиным, проект реализуется на средства инфраструктурного бюджетного кредита.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что линии метро и метротрамваев также строятся в Челябинске, Красноярске, Самаре и Санкт-Петербурге.

Близ станции метро и МЦД-1 «Петровско-Разумовская» построят два многофункциональных комплекса

«Для этого по линии ИБК обеспечено финансирование в размере 238 млрд рублей», - добавил он.

Со своей стороны, гендиректор ГК «Моспроект-3» Анна Меркулова сообщила, что специалисты приступили к основному этапу строительных работ.

Ранее сообщалось, что метрополитен Москвы использует оборудование и материалы отечественного производства, строительство Московского метрополитена стимулирует развитие промышленных производств в регионах страны. Уточняется, что город Видное Московской области поставляет панели из алюминия. Также в Подмосковье расположены и другие производства. При этом высокотехнологичная продукция выпускается не только в столице.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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