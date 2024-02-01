В Нижнем Новгороде началось строительство первого тоннеля метро по федеральной программе
В Нижнем Новгороде началось строительство первого тоннеля метро по программе «Инфраструктурное меню». ГК «Моспроект-3» приступила к работе, старт комплексу «Владимир» дали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор холдинга «Моспроект-3» Анна Меркулова.
Это первая в России тоннелепроходка метро по федеральной программе «Инфраструктурное меню», поддержанной президентом Владимиром Путиным, проект реализуется на средства инфраструктурного бюджетного кредита.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что линии метро и метротрамваев также строятся в Челябинске, Красноярске, Самаре и Санкт-Петербурге.
«Для этого по линии ИБК обеспечено финансирование в размере 238 млрд рублей», - добавил он.
Со своей стороны, гендиректор ГК «Моспроект-3» Анна Меркулова сообщила, что специалисты приступили к основному этапу строительных работ.
Ранее сообщалось, что метрополитен Москвы использует оборудование и материалы отечественного производства, строительство Московского метрополитена стимулирует развитие промышленных производств в регионах страны. Уточняется, что город Видное Московской области поставляет панели из алюминия. Также в Подмосковье расположены и другие производства. При этом высокотехнологичная продукция выпускается не только в столице.
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