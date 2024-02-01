В Нижнем Новгороде началось строительство первого тоннеля метро по федеральной программе

«Для этого по линии ИБК обеспечено финансирование в размере 238 млрд рублей», - добавил он.

Со своей стороны, гендиректор ГК «Моспроект-3» Анна Меркулова сообщила, что специалисты приступили к основному этапу строительных работ.

Ранее сообщалось, что метрополитен Москвы использует оборудование и материалы отечественного производства, строительство Московского метрополитена стимулирует развитие промышленных производств в регионах страны. Уточняется, что город Видное Московской области поставляет панели из алюминия. Также в Подмосковье расположены и другие производства. При этом высокотехнологичная продукция выпускается не только в столице.

