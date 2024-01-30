Близ станции метро и МЦД-1 «Петровско-Разумовская» построят два многофункциональных комплекса

Два многофункциональных комплекса с офисами, апартаментами и торговыми площадями планируют построить за счет инвестора у станции метро и МЦД-1 «Петровско-Разумовская». Об этом сообщил исполнительный директор по девелопменту холдинга «Мосинжпроект» Павел Дудулин.

«Коммерческая часть проекта городского вокзала предусматривает строительство двух многофункциональных комплексов с торговыми зонами, офисами, апартаментами и гостиницами», — рассказал Дудулин.

Общая площадь зданий составит более 175 тысяч квадратных метров. Так, у северного вестибюля станции «Петровско-Разумовская» возведут комплекс с офисами на 60 тысячах «квадратов» и торговыми площадями на 35 тысячах кв.м. Еще один комплекс построят у южного вестибюля.

«Здесь предполагается разместить около 63 тыс. кв.м апартаментов, торговую галерею площадью порядка 4,5 тыс. кв.м», — указал исполнительный директор.

Проект станет точкой экономического роста и деловой активности для всего севера Москвы. Право на его реализацию разыграют на конкурсе, который планируют провести в первом квартале 2024 года. Инвестору предстоит возвести многофункциональные комплексы в течение четырех лет.

