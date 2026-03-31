Названа причина ЧП на предприятии «Нижнекамскнефтехим»

Причиной ЧП на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане стало воспламенение газовой смеси от не установленного источника с последующим взрывом. Об этом заявили в пресс-службе компании «СИБУР».

Отмечается, что инцидент произошёл «при работах по ликвидации последствий по разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука».

«Возгорание локализовано, ведется ликвидация остаточного горения. Рисков распространения возгорания нет», - говорится в сообщении.

В компании добавили, что основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.

Ранее стало известно, что в результате ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» погибли два человека, были госпитализированы восемь пострадавших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/mchs_mo
