Названа причина ЧП на предприятии «Нижнекамскнефтехим»
Причиной ЧП на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане стало воспламенение газовой смеси от не установленного источника с последующим взрывом. Об этом заявили в пресс-службе компании «СИБУР».
Отмечается, что инцидент произошёл «при работах по ликвидации последствий по разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука».
«Возгорание локализовано, ведется ликвидация остаточного горения. Рисков распространения возгорания нет», - говорится в сообщении.
В компании добавили, что основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.
Ранее стало известно, что в результате ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» погибли два человека, были госпитализированы восемь пострадавших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
