В нескольких районах Воронежской области ограничили электроснабжение

Электроснабжение в ряде районов Воронежской области ограничили с целью предотвращения повреждения энергообъектов, работающих в режиме сверхнормативной нагрузки. Об этом сообщили в правительстве области.

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Власти уточнили, что ограничения ввели в Острогожском, Лискинском, Кантемировском, Каменском районах.

«По информации филиала "Россети Центр" – "Воронежэнерго", данная мера вынужденная и обусловлена необходимостью предотвратить повреждение энергообъектов из-за работы в режиме сверхнормативной нагрузки», — указали в правительстве.

Об отмене ограничений сообщат дополнительно.

Между тем в Белгородской области зафиксировали перебои в подаче электроэнергии из-за технологического нарушения на фоне «внешнего воздействия на энергообъект», пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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