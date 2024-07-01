В нескольких районах Воронежской области ограничили электроснабжение
Электроснабжение в ряде районов Воронежской области ограничили с целью предотвращения повреждения энергообъектов, работающих в режиме сверхнормативной нагрузки. Об этом сообщили в правительстве области.
Власти уточнили, что ограничения ввели в Острогожском, Лискинском, Кантемировском, Каменском районах.
«По информации филиала "Россети Центр" – "Воронежэнерго", данная мера вынужденная и обусловлена необходимостью предотвратить повреждение энергообъектов из-за работы в режиме сверхнормативной нагрузки», — указали в правительстве.
Об отмене ограничений сообщат дополнительно.
Между тем в Белгородской области зафиксировали перебои в подаче электроэнергии из-за технологического нарушения на фоне «внешнего воздействия на энергообъект», пишет «Свободная пресса».
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