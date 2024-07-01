Дефицит мощности электроэнергии угрожает Курской области

Дефицит мощности электрической энергии может возникнуть в Курской области в связи с технологическими сбоями в соседних регионах. Об этом предупредил через соцсети временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

Он уточнил, что энергетики делают всё возможное для ликвидации аварийной ситуации. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», проблемы с электроснабжением ранее возникли в ряде районов Белгородской области и самом региональном центре.

В компании «Белгородэнерго» объяснили это внешним технологическим воздействием, не уточнив в чём оно заключается. В Белгороде из-за перебоев с энергоснабжением не работают светофоры. Свет также отключился в городе Шебекино, который регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины.

