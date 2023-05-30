В Ненецком автономном округе запретили запускать беспилотники

Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объявил о введении запрета на использование беспилотников на всей территории региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Для защиты жизненно важных объектов региона местным предприятиям передали противодроновые ружья. Сотрудников научат с ними обращаться.

«И пусть НАО находится далеко от столицы, у нас есть объекты, которые могут стать целью украинских националистов», - написал Бездудный.

Губернатор призвал местных жителей сообщать в полицию о появлении дронов, о запускающих их лицах и подозрительных гражданах.

Запрет на использование беспилотников 23 мая ввели власти Кабардино-Балкарии, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: pixabay.com
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