В Липецкой области запретили запускать дроны и салюты

В Липецкой области введен полный запрет на запуск дронов всех типов, сообщил региональный глава Игорь Артамонов.

В Чувашии запретили использовать беспилотники

По его словам, в регионе также запрещается запускать салюты и использовать любую пиротехнику.

Губернатор добавил, что беспилотники смогут запускать только органы госвласти и силовых структур в условиях крайней необходимости. В частности, когда использование дронов необходимо для обеспечения безопасности.

Накануне власти Кабардино-Балкарии запретили использование в регионе беспилотных летательных аппаратов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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