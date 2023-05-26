В Липецкой области запретили запускать дроны и салюты
В Липецкой области введен полный запрет на запуск дронов всех типов, сообщил региональный глава Игорь Артамонов.
По его словам, в регионе также запрещается запускать салюты и использовать любую пиротехнику.
Губернатор добавил, что беспилотники смогут запускать только органы госвласти и силовых структур в условиях крайней необходимости. В частности, когда использование дронов необходимо для обеспечения безопасности.
Накануне власти Кабардино-Балкарии запретили использование в регионе беспилотных летательных аппаратов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru