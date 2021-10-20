СМИ сообщили о массовых отставках полицейских начальников в Екатеринбурге
Ряд начальников отдела полиции Екатеринбурга покидают свои должности по собственному желанию. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.
«Усилился отток из органов, в кадровую службу полиции поступают 20 рапортов в день», — рассказали собеседники агентства.
В частности, посты покидают начальник 4-го отдела полиции Аркадий Ситников, глава 12-го отдела Алексей Мартыненко, начальник 10-го отдела Андрей Казанцев. По данным агентства, полицейские находятся в отпуске с последующим выходом на пенсию и уже написали заявления об увольнении.
СМИ отмечает, что причинами массового увольнения правоохранителей стали большая нагрузка и низкая зарплата.
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