В МТПП рассказали об итогах акции «Миллион призов - #ВыбираемВместе»

В акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов» поучаствовали 1,9 миллиона москвичей, участвовавших в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму, подарки получили 250 тысяч человек. Об этом сообщает вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Мохте.

Мохте подчеркнул, что акция проводится уже четвертый год подряд. «В этот раз программа получилась более масштабной - впервые были разыграны квартиры. Кроме 21 квартиры были разыграны 100 автомобилей и 250 тысяч призов», - пояснил вице-президент МТПП.

В программе мог принять участие любой житель Москвы, который проголосовал онлайн на выборах в Госдуму с 17 по 19 сентября. При этом победителей выбирал генератор случайных чисел. По данным торгово-промышленной палаты, каждый восьмой участник получил приз. Имена выигравших объявляли в эфире телеканала «Москва 24» три дня подряд.

«Всем победителям обязательно до 30 сентября нужно зайти на сайт ag-vmeste.ru и активировать промокод. Все неактивированные коды аннулируются», - напомнил Мохте. Он добавил, что призовые баллы можно обменять на подарки до 31 декабря 2021 года.

Акцию также оценил ресторатор Алексей Васильчук. По его мнению, «Миллион призов» поддерживает бизнес в период пандемии. «После последней акции 10 процентов гостей приходили к нам с купонами, и это была нам хорошая поддержка, особенно в период локдауна. И сейчас это будет хорошая поддержка», - подчеркнул ресторатор.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч баллов по программе «Миллион призов» акции #МыВместе.

