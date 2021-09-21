В Москве за два дня выпало почти 60% месячной нормы осадков
В разных районах российской столицы за два дня выпало до 38 миллиметров осадков, что составляет около 60% месячной нормы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Там также отмечается, что городская водосточная сеть справляется с таким объемом осадков.
«В местах возможного скопления воды круглосуточно дежурят бригады и спецтехника Мосводостока, специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы», — отмечает «Газета.ру».
А ранее стало известно, что за прошедшую ночь в Москве выпало 7 мм осадков, а с вечера воскресенья — 24 мм. При этом месячная норма осадков для сентября в Москве — 65 мм.
В свою очередь, главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что дожди в Москве будут идти до конца недели. При этом, она отметила, что такая расстановка сил вполне соответствует характеру осени.
А главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что погода в столице в ближайшее время будет холодной, ветреной и дождливой. Она отметила, что температура в столичном регионе будет ниже нормы на четыре градуса – к концу недели достигнет 10 градусов. При этом, будет довольно сильный ветер, порывы которого местами будут достигать 10 м/с.
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