В Москве за два дня выпало почти 60% месячной нормы осадков

В разных районах российской столицы за два дня выпало до 38 миллиметров осадков, что составляет около 60% месячной нормы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Там также отмечается, что городская водосточная сеть справляется с таким объемом осадков.

«В местах возможного скопления воды круглосуточно дежурят бригады и спецтехника Мосводостока, специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы», — отмечает «Газета.ру».

А ранее стало известно, что за прошедшую ночь в Москве выпало 7 мм осадков, а с вечера воскресенья — 24 мм. При этом месячная норма осадков для сентября в Москве — 65 мм.