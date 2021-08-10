В Москве выявили минимум заражений COVID-19 за сутки с 7 апреля
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве за сутки выросло на 1639, это минимальный показатель с 7 апреля. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Прирост числа COVID-больных в относительном выражении составил 0,11%.
Кроме того, число летальных исходов за минувшие 24 часа возросло на 61.
Всего с начала пандемии в столице подтвердили 1 530 989 случаев COVID-19, 1 395 285 пациентов выздоровели, 26309 человек скончались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru