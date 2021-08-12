В Москве возбудили уголовное дело за продажу сертификатов о вакцинации в поликлинике
В московской поликлинике № 64 незаконно выдавались сертификаты о вакцинации против .COVID-19, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает департамента здравоохранения столицы на своем официальном сайте.
В сообщении указано, что в операции также участвовали представители правоохранительных органов. Отмечается, что поддельные сертификаты оформлялись одним из сотрудников медучреждения.
Депздрав подчеркнул, что оказывает содействие в выявлении подобных правонарушений, а также проводит проверки методом "контрольной закупки", чтобы контролировать процесс выдачи сертификатов. При подозрении на незаконную выдачу сертификата инициируется внутреннее расследование.
В сообщении ведомства добавляется, что работа по вакцинации от коронавируса в Москве организована таким образом, чтобы "исключалась сама возможность таких фактов".
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