В Москве возбудили уголовное дело за продажу сертификатов о вакцинации в поликлинике

В московской поликлинике № 64 незаконно выдавались сертификаты о вакцинации против .COVID-19, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает департамента здравоохранения столицы на своем официальном сайте.

В сообщении указано, что в операции также участвовали представители правоохранительных органов. Отмечается, что поддельные сертификаты оформлялись одним из сотрудников медучреждения.

Депздрав подчеркнул, что оказывает содействие в выявлении подобных правонарушений, а также проводит проверки методом "контрольной закупки", чтобы контролировать процесс выдачи сертификатов. При подозрении на незаконную выдачу сертификата инициируется внутреннее расследование.

В сообщении ведомства добавляется, что работа по вакцинации от коронавируса в Москве организована таким образом, чтобы "исключалась сама возможность таких фактов".

