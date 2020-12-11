В Москве создан штаб по выявлению неприятных запахов
Столичные власти создали оперативный штаб, работающий над выявлением и минимизацией неприятных запахов в мегаполисе. Об этом рассказал глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, пишет Интерфакс.
«Состояние атмосферы у нас улучшается, но локальные проблемные точки, которые не связаны с превышением вредных выбросов, а, в основном, с неприятными запахами, существуют. Жители нам об этом сигнализируют», - подчеркнул Кульбачевский.
Он добавил, что штаб был создан по поручению заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
А ранее НСН писала, что ученые составили список из пяти самых неприятных запахов. На первом месте в списке — запах сероводорода. Его аромат имеют тухлые яйца, а также уран. Вторая позиция - за фруктом дуриан. В нем содержится более сорока несовместимых ароматических соединения. Замыкает тройку лидеров цветок Раффлезия Арнольда, имеющий запах с нотками гниения и рыбы. Таким образом этот цветок привлекает насекомых, которые его опыляют.
Четвертое и пятое места в "ароматном" рейтинге достались французскому сыру Вье Булонь и запаху малого муравьеда соответственно.
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