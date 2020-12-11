В Москве создан штаб по выявлению неприятных запахов

Столичные власти создали оперативный штаб, работающий над выявлением и минимизацией неприятных запахов в мегаполисе. Об этом рассказал глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, пишет Интерфакс.

«Состояние атмосферы у нас улучшается, но локальные проблемные точки, которые не связаны с превышением вредных выбросов, а, в основном, с неприятными запахами, существуют. Жители нам об этом сигнализируют», - подчеркнул Кульбачевский.

Он добавил, что штаб был создан по поручению заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.