В Москве создадут Союз профессиональных электротехников
Союз профессиональных электротехников появится в российской столице. О его создании объявлено по итогам подписания соглашения о сотрудничестве между Московским Колледжом архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, Национальным исследовательским университетом «МЭИ» и компанией «ИЭК Холдинг».
Об инициативе сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, сейчас в городе идёт работа по улучшению системы обучения в колледжах. Акцент делается на практику и оперативное трудоустройство выпускников.
В рамках Союза профессиональных электротехников будут сформулированы единые стандарты профессий, заработают центры сертификации качества подготовки и переподготовки кадров. Кроме того, будет сформирована общая база специалистов и работодателей.
Ещё одним направлением функционирования Союза станет профориентация учеников средних школ. Предполагается оказание содействия в получении востребованных инженерных и рабочих специальностей в сферах электромонтажа, электрификации, энергетики и электротехники.
Приемная кампания в колледжах Москвы идёт с 20 июня. Поступающим предлагается около 24 тысяч бюджетных мест для получения востребованных профессий и специальностей.
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