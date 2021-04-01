В Москве провели более 20 млн ПЦР-тестов на коронавирус

Более 20 млн ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию проведено в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По данным пресс-службы комплекса социального развития города, качественное массовое тестирование на COVID-19 остается необходимым элементом борьбы с пандемией, несмотря на снижение уровня заболеваемости.

Отмечается, что в Москве открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. Тесты на COVID-19 в обязательном порядке берут у жителей столицы с признаками ОРВИ, проживающих вместе с COVID-больными, а также у пациентов с пневмонией. Кроме того, тестирование на коронавирусную инфекцию обязательно для пациентов неинфекционных стационаров, в том числе, при плановой госпитализации.

Бесплатная сдача анализа на коронавирус методом ПЦР доступна москвичам по предварительной записи в одной из 162 поликлиник города. Для маленьких жителей столицы открыты процедурные кабинеты в 45 детских поликлиниках. Результаты тестирования появятся в электронной медкарте гражданина в течение трех дней с момента сдачи анализа.

