В Москве провели более 20 млн ПЦР-тестов на коронавирус
Более 20 млн ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию проведено в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
По данным пресс-службы комплекса социального развития города, качественное массовое тестирование на COVID-19 остается необходимым элементом борьбы с пандемией, несмотря на снижение уровня заболеваемости.
Отмечается, что в Москве открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. Тесты на COVID-19 в обязательном порядке берут у жителей столицы с признаками ОРВИ, проживающих вместе с COVID-больными, а также у пациентов с пневмонией. Кроме того, тестирование на коронавирусную инфекцию обязательно для пациентов неинфекционных стационаров, в том числе, при плановой госпитализации.
Бесплатная сдача анализа на коронавирус методом ПЦР доступна москвичам по предварительной записи в одной из 162 поликлиник города. Для маленьких жителей столицы открыты процедурные кабинеты в 45 детских поликлиниках. Результаты тестирования появятся в электронной медкарте гражданина в течение трех дней с момента сдачи анализа.
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